Saksamaa esiliiga resultatiivseim noormängija Drell: kibelen suuremate katsumuste poole! 

Drell on kaasa teinud kõigis 17 peetud matšis ning visanud keskmiselt 13,3 punkti. Sellega hoiab ta kuni 22aastaste mängijate arvestuses kindlalt esikohta (kogu liigas 28.). Kullamäe on 11,2 silmaga pingereas kolmas (kogu liigas 48.).

"Olin teadlik, aga see ei mõjutanud mind, sest proovin igas mängus mängida sajaga," tunnistas Drell Õhtulehele, et tähtis silmapaar teda ei häirinud. Seda näitas noormees ka platsil, visates 21 punkti.

Juba kolmandat aastat Baunachis müttava ääremängija tänavuse hooaja algus oli tagasihoidlik, kuid oktoobri lõpust on ta olnud heas hoos. Viimasest 13 mängust pole Drell kahekohalise punktisummani jõudnud vaid ühes. Parimal juhul on ta vastaseid kostitanud 26 silmaga.

"Väljakul tunne on suurepärane, kibelen isegi suuremate katsumuste poole," teatas Drell ambitsioonikalt. Ta pole varjanud, et NBAsse pääs on kindel eesmärk, kuid täpsematest daatumitest on veel vara rääkida. "Hooaeg on ikka mõtteid ja tuuli pähe toonud, aga neist on veel vara rääkida. Tähtsamaid mängud seisavad alles ees."