Müstilised summad: milline jalgpallitreener kulutab käekellale üle 150 000 euro? 

Manchester City nimekas peatreener Josep Guardiola käekella suhtes mingeid allahindlusi ei tee ja omab väga kallist ajanäitajat – hispaanlase randmel on Richard Mille RM 004 All Gray maksumusega ligikaudu 166 000 eurot.

Tottenham Hotspuri argentiinlasest peatreeneri Mauricio Pochettino valik on selline - Aquatimer Chronograph Expedition Charles Darwini seeriast, hinnaks 8200 eurot.

Chelsea’i itaallasest juhendaja Maurizio Sarri käekellaks on Panerai Luminor Power Reserve, mille hinnasildil on 6600 eurot.

Wolverhapton Wanderersi portugallasest peatreener Nuno Espirito on kuuldavasti päris suur käekellade fänn, üheks tema aksessuaariks on 1400 eurot maksev Tag Heuer.

Legendaarsel peatreeneril Roy Hodgsonil on sama marki käekell nagu Mourinhol – Hublot. Kuid see mudel Big Bang Gold Ceramic on pisut kallim, ligi 28 000 eurot.