Räsitud suusakoondis sõidab MK-etapile vaid ühe mehega, treener Saarepuu jääb raha säästmiseks koju 

"Ta ütles, et hea seisund hakkab tulema, mis on ka põhjus, et Dresdenisse reisimise ajal pigem kodus treenida. Muidu on ainult võistlus võistluse otsa. Tal on ka eksamiperiood ehk muud pinget on kah. Peab korraks aja maha võtma, küll siis Otepääl saab paugutada."