Aivar Pohlak Soome jalgpallurist, kes ei mängi eetilistel põhjustel Eesti vastu: ei saa eeldada, et jalgpall lahendaks platsiväliseid probleeme 

Erinevatel andmetel sureb MMi alguseks Kataris umbes 4000 välistöölist. On väidetud, et kui MMil peetaks iga ehitustöödel hukkunud inimese auks minutiline leinaseisak, mängitaks esimesed 44 (!) matši haudvaikuses. Väidetavalt rügavad paljud orjust meenutavates tingimustes. Neilt konfiskeeritakse dokumendid, ei ole seaduslikult paika pandud miinimumpalka ning töötunde ei loeta. Teistest riikidest pärit orjatööjõu hulka kuuluvad inimesed on surnud muuhulgas kurnatuse tõttu.

TÖÖ TAPAB? Väidetavalt sureb enne Katari MMi staadioneid ehitades umbes 4000 inimest.

„Minu otsuse põhjus on eetiline ja põhineb väärtustel, mida tahan järgida. Arvan, et see oli tähtis,“ rääkis Riski. „Koondise juhtkond sai aru, kuid ei nõustunud minuga. Aga kui olin otsuse teinud, pean sellest lõpuni kinni. Mul pole enamat lisada. Asi on selge. Ma ei tahtnud sellele reisile minna.“