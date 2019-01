Portaal: Madridi Realil on Euroliiga suurim eelarve 

Tiitlikaitsjal on kulutada 42 miljonit eurot, sellest 31 miljonit läheb palkadeks. 36 miljoniga järgnevad Barcelona ja Moskva CSKA, kus palkade peale läheb aga vägai erinev summa - vastavalt 27 ja 18 miljonit eurot. CSKA on mitmel varasemal aastal olnud ka Euroliiga suurima eelarvega, mis on ulatunud 45 miljoni euroni.