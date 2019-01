ÕL SOOMES | Nette Peit: Hea, et võit ära tuli. Ükskõik, millise mänguga 

Kõige keerulisemaks kujunes tänane mäng Nette Peidi jaoks, kes sai nurgaründajana vastuvõtul meeletu koormuse osaliseks. Soomlannad saatsid tema suunas teele koguni 39 pallingut (50% kõikidest servidest!). Paratamatult tähendas see ka omajagu eksimusi, kuid vähemalt ei häirinud see 13 punkti kogunud Peidi ründemängu.

Jah. Väga hea, et see võit lihtsalt ära tuli. Ükskõik, millise mänguga. Hea, et see läbi on. Õnneks tüdrukud kõrvalt julgustasid, ka pärast eksimusi.