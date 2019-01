ÕL SOOMES | Kertu Laak: ajalugu on väga äge teha! 

"Praegu on küll elu unistus täitunud. Järgmine on võib-olla olümpia. Ei, tegelt ma ei tea. Hetkel on tunne, et võiksime koos kõike korda saata," rõõmustas naiskonna diagonaalründaja Kertu Laak pärast mängu.

"Iga mänguga meie ootused ikkagi kasvasid. Arvan, et suutsime tänasele mängule ikkagi ilma koormata tulla. Teises geimis tuli korraks mõte pähe, et appi, me võimegi selle mängu võita. Aga õnneks kogusime ennast ning saime mängu taas kontrolli alla"

Laagi hinnangul aitas tänasele triumfile kaasa mullu suvel toimunud Euroopa Hõbeliiga mängud. "See andis väga palju juurde, et seal häid mänge saime. Mängud tugevatega annavad mängijatele väga palju juurde. Lisaks ka Hõbeliiga finaalturniiril põrumine. Olime valiksarjaks seeläbi lihtsalt rohkem valmis."