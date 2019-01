VIDEO | Kelly Sildaru avaldas, mis on perega reisimise suurim pluss 

"Hakkasin suusatama päris noorelt ja ma ei tea endiselt, millises vanuses sain aru, et minust võib saada professionaalne suusataja. Ühel hetkel see lihtsalt juhtus," ütles 16aastane Sildaru.

Ta jätkas: "Peamiselt reisin koos perega, oma vennaga ja isaga, kes on ühtlasi ka mu treener. Ta on mind treeninud päris algusest ja mulle meeldib, kui ta on lähedal. Perega reisimine on parem kui tiimiga, sest saan neile igast probleemist rääkida."