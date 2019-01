Eksperdi kommentaar: pole ühtegi põhjust, miks Kanepi ei võiks maailma esinumbrit uuesti üllatada! 

Eriti põnev tõotab tulla Kanepi ja Halepi matš, sest viimati õnnestus eestlannal kuulsat konkurenti võita. Ajalooline kohtumine toimus 27. augustil US Openi avaringis ja Kanepi võidunubriteks märgiti 6:2, 6:4. Pärast seda on mõlemad väljakul käinud väga vähe.

Halepil ongi seejärel kirjas vaid kolm kaotust: septembris jäi ta alla Dominica Cibulkovale, oktoobris andis vigastuse tõttu loobumisvõidu Ons Jabeurile ja sel nädalal jäi rumeenlanna alla Ashleigh Bartyle. Kanepi käis viimati väljakul US Openi kaheksandikfinaalis, kus kaotas Serena Williamsile.

Simona Halep kaotas US Openi avaringis enesevalitsuse. USA TODAY Sports/Scanpix

"US Openi mäng tõestas, et Halepi mängustiil sobib Kaiale suurepäraselt. Halep ei mänginud tegelikult kehvalt. Kaia läheb platsile täpselt samamoodi nagu USAs, sest tal on oluliselt vähem kaotada kui vastasel. Kui soojenduse ajal silma teha ja Halepile meelde tuletada, mismoodi need tunded US Openil olid, siis... mina igal juhul arvan, et kui Kaia on vormis ja terve, on tal arvestatav võimalus võita."

Kaia Kanepi pärast augustikuist võitu Simona Halepi üle. AFP/Scanpix

Hispaanlanna võidule ei tasu panustada