Eduka Euroliiga klubi peatreener: NBA pole korvpall 

69aastaselt serblaselt küsiti, kas ta ehitas mänguplaani üles Milano kiirete rünnakute pidurdamiseks. Ajakirjanikud kuulsid vastuseks: "Kui tahad korvpallis muuta rütmi, mängida kiirelt või positsioonimängu, ei saa sa rütmi muuta rünnakul, vaid kaitses. Sel juhul saad rünnakul initsiatiivi haarata ning vastavalt soovile teha kiirrünnakuid või mängida pikalt ja kontrollitult. Niimoodi mängitakse Euroopas. See pole nagu NBA, mis pole korvpall."

Pesic nimetas Euroliigas mängitavat korvpalli maailma parimaks. "Igal ööl või hommikul näed NBA tulemusi, need on 129:119, 122:120, 120:115 või muu taoline. Igaüks rõõmustab, on õnnelik. Maailma parimat korvpalli mängitakse praegu Euroliigas," jätkas Pešic.