Marten Liiv enne mitmevõistluse EMi: kavaldada pole midagi, tuleb kõik mängu panna 

Medalivõitjad selguvad vastavalt formaadile nelja distantsi koondtulemuse põhjal (ajad teisendatakse kindla süsteemi alusel punktideks; mida vähem punkte, seda parem). Liivi jaoks on tegu elu teise mitmevõistluse EMiga, aastal 2017 sai ta 22 mehe konkurentsis 16. koha.

Tõsi, nii palju Liiv Õhtulehele ütles, et 1000 meetris tahaks uisutada esikümne aegu. Poole lühemal distantsil on ta enda sõnul kehvem, seega on raske ennustada, mis koha ta 24 mehe seas võiks saada. Mõne erandiga olevat Itaalias kohal kõik Euroopa tipud.