Korvpallikoondis üritab Hispaaniast abi saada ja kiikab USAsse 

Novembrikuises valikkohtumiste aknas pidid tööandjate juurde jääma Hispaania madalamates liigades leiba teenivad Rauno Nurger ja Sander Raieste. Paraku pole olukord muutunud.

„Hispaania klubidega on alates akende süsteemi loomisest olnud kõige keerulisem. Olen kuluaaridest kuulnud, et see ongi neil nii-öelda riiklik poliitika. Nad on FIBA (rahvusvaheline korvpalliliit - toim) ja Euroliiga kaevikusõjas Euroliiga paadis,“ rääkis Varrak Õhtulehe korvpallisaates „Viies veerandaeg“.

Lisaks spordidirektori ametile ka Eesti koondise abitreenerina jätkav Varrak on Siim-Sander Venega ühenduses olnud ja praeguseks on 99,9 protsenti kindel, et kõrgeimal tasemel mängivat eestlast koondise juures ei näe.

Hirmutav kalender

Hoolimata sellest, et Raieste mängib igapäevaselt Hispaania tugevuselt kolmandas ja Nurger teises liigas, on Raiestet keerulisem nädalaks kodumaale tuua. 19aastane ääremängija kuulub jõuliselt „akende“ vastu olevasse Vitoria Baskonia süsteemi.

„Mõlema puhul töö veel käib. Nurgeri osas olen optimistlikum, seis on 50-50. Tema klubil (Huesca – toim) läheb hästi ja Nurgeril individuaalselt samuti. Nad on piiri peal, et tõusta kõrgliigasse. Iga võit ja kaotus on kulla hinnaga, saan klubist väga hästi aru,“ sõnas Varrak.