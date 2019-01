Spordivaria Õhtulehe uuring: kui palju tiitlivõistluste medaleid jäi eestlastel Vene ajal saamata? Deivil Tserp , täna, 22:00 Jaga:

VÄGEV: 1970. aastal alistas Eesti meeste korvpallikoondis Tallinnas USA. See pilt on tehtud 1974. aastal, kui tuli leppida kaotusega. Palliga on Aleksei Tammiste. Lembit Peegel

Hallil Vene ajal pidid eestlased tiitlivõistluste medalite jahtimiseks murdma NSV Liidu koondisse, aga alati polnud sellestki kasu. Lõpuks vägevate saavutusteni jõudnud sportlased on täpselt teada, paraku heideti mitukümmend meest erinevatel põhjustel üle parda. Õhtuleht uuris, kellel neist oli vähemalt teoreetiline võimalus suurvõistlustel poodiumile astuda. Selgus, et olümpiaaladel võiks meil olla isegi väärtuslikke pallimängude medaleid, rääkimata individuaalsetest auhindadest.