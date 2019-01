Briti tenniselegend tunnistas pisarsilmi, et karjäär võib Austraalias lõppeda: valu on liiga tugev 

Möödunud jaanuaris puusaoperatsioonil käinud Murray sooviks edukale karjäärile joone alla tõmmata koduses Wimbledonis, kuid kardab, et ei vea sinnani välja. "Ma pole kindel, kas suudan veel neli-viis kuud läbi valu mängida," sõnas Murray, kelle silmist valgusid pisarad.

Andy Murray võitles tänasel pressikonverentsil pisaratega. AFP/Scanpix

"Valu on tõesti liiga tugev. Mul on vaja lõpp-punkti, sest praegu mängin nii, et mul pole aimugi, millal valu taandub. Tahaksin lõpetada Wimbledonis, aga kahtlen, kas olen selleks suuteline.