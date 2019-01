VIDEO | Ilvese konkurent rammis suusahüppe hoovõtul kaamerat: see on katastroof! 

"See on kahtlemata mu karjääri kõige ohtlikum kogemus hüppemäel, mis pole minu enda põhjustatud," lausus Graabak Norra rahvusringhäälingule NRK.

"Hüpe algas nagu tavaliselt, nägin rohelist tuld ja tõukasin end poomilt lahti. Ühtäkki nägin, et kaamera minu ees on liiga lähedal, proovisin end nii palju kui võimalik paremale kallutada, kuid rammisin seda siiski vasaku õlaga."

"See on katastroof!" põrutas ta. "Õnneks läks hästi, ta ei saanud viga, kuid olukord võinuks lõppeda märksa halvemini. Näiteks siis, kui ta oleks kukkunud või oma prillid lõhkunud."

Graabak: "On okei, et kaamerad on lähedal, kuid kuskilt jookseb piir. Keegi ei teinud oma tööd korralikult. Seekord läks mul hästi, kuid juhtunu on skandaal."