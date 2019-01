Spordivaria ÕL VIDEO | 355 KILOGRAMMI! Mitut Õhtulehe spordireporterit läheb vaja, et Siim Rasti jõutõmberekord maast lahti saada? Video: Tatjana Iljina ja Martin Ahven , täna, 12:15 Jaga:

Mõned mehed on tugevamad kui teised. Näiteks jõutõstja Siim Rast sikutab 355kilogrammist kangi nii, et silm ka ei pilgu. Õhtulehe sporditoimetuses härjajõuga mehepoegi ei tööta. Kas meil õnnestus kamba peale Rasti jõutõmberekord (mis on ka Eesti tipptulemus kaalus 120+) maast lahti saada? Vaata videost, kuidas meil läks.