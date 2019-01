Peatreener Reim võidust naabrite üle: kindlasti polnud see ideaalne mäng 

„Oli palju positiivset, nii mängupildi kui ka mängijate koha pealt. Samas oli palju asju, mis polnud nii, nagu peaks. See omakorda on jaanuari alguse matšides väga loomulik,“ rääkis Reim pärast matši telefoni teel. „Kindlasti polnud see ideaalne mäng, eriti pallivaldamise poolelt, mis on Eesti koondise jaoks alati keeruline olnud. Kaitsepool oli veidi parem.“

„Nii see pole, et nõuame koosolekul palliga mängimist ja siis mängijad hakkavadki seda tegema. Eks see algab mängijate individuaalsetest oskustest. Peame leidma need mängijatüübid, kellel on kvaliteeti palliga mängida, eriti surve all. See on võtmekoht. Ka nooremad mängijad peavad tulema keskkonnast, kus palliga mängimise pool oleks hea. Et nad harjuks juba klubi juures jõulisemalt ja kiiremalt tegutsema, et ka koondises hakkama saada. Kõik algab lihtsatest asjadest: esimene pallipuude, söödutäpsus ja -tugevus. Neid asju koondiselaagrites ei õpita. Meie saame sellele tähelepanu pöörata, aga oskus peab mängijal sees olema. Tänagi oli palju lihtsaid pallikaotusi. Osaliselt on see tingitud ka hooaja algusest.“