Schumacheri mänedžer kirjeldas raskes seisus vormelilegendi ja tema abikaasa suhteid 

"Michael on alati saanud perekonnale toetuda. Kui ta nägi kodus lapsi, tundus vormel-1 maailm nii kaugel. Corinna ja Michael olid täiuslik paar. Ja kui te küsite minu käest, siis minu arvates on nad endiselt täiuslik paar," ütles Kehm.

Mänedžer lisas, et Schumacheril on alati olnud tugev lähedaste sõprade ring. "See on väga tore, et tal on päris sõbrad ümber olnud," sõnas Kehm.