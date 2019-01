Hyundai uue bossi julge avaldus: meie sõitjad on MM-sarja parimad 

"Eesmärk on sama nagu eelnevatel aastatel. Tahame võidelda tiitlite eest. WRC-sari on äärmiselt konkurentsitihe ja teistel tiimidel on samad sihid. Peame kindlaks tegema, et suudaksime igal ajal ja igal pool kiireimad olla," rääkis Adamo väljaande Rallye-Magazin.

Seejärel läks tema jutt konkreetsemaks. "Meil on kõik olemas, et võita. Võrreldes konkurentidega pole meil midagi puudu. Lisaks oleme tehnilise poole pealt heas positsioonis ja meil on parimad sõitjad: Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Sebastien Loeb ja Dani Sordo on kõik oma ala tipud."