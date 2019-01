Spordivaria Raul Must alustas kodust turniiri võimsalt Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 22:16 Jaga:

Raul Must. Stanislav Moshkov

Sulgpallur Raul Must on Tallinnas peetavat Euroopa karikaetappi alustanud edukalt. Avaringis alistas ta soomlase Henri Aarnio, teises ringis oli Must üle jaapanlasest Minoru Kogast.