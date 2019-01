Tennis ÄRATUSKELL HELISEMA! Kontaveit alustab Austraalia lahtisi varastel hommikutundidel Toimetas Karl Juhkami , täna, 10:08 Jaga:

Anett Kontaveit. Reuters/Scanpix

Vaikselt-vaikselt on kätte jõudnud tenniseaasta esimese suurturniiri ehk Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste aeg. Ühtlasti tähendab see, et kõik tennisesõbrad peavad hommikuti agaralt äratuskellasid sättima hakkama.