Erimeelsused omanikuga peletasid Kullamäe Kalev/TLÜ eesotsast: lõpp oli päris emotsionaalne 

"Oli selline klassikaline juhtum, kus peatreener ja meeskonna omanik ei mõistnud teineteist. Teatud asjades olid erinevad arusaamised ning leidsin lõpuks, et siis on nii," sõnas Kullamäe Õhtulehele.

Samal teemal Korvpall ÜLLATUS: Gert Kullamäe lahkub Tallinna Kalev/TLÜ peatreeneri kohalt Varasemalt ka Tartu Rocki tüürinud juhendaja sõnul polnud olukord siiski nii hullud, et tal oma tööd teha ei lastud. "Midagi pole teha, vahel asjad lihtsalt ei klapi. Ei tahaks hakata klubi negatiivses valguses näitama ning pigem tahaksin omanikku Steni isegi tänada selle aasta eest. Tema andis mulle võimaluse taas peatreener olla ning teha seda, mida mulle meeldib. Lihtsalt ajapikku saime aru, et meil on erinevad arusaamised teatud asjades... ka isiklikku laadi. Siis tuli teha otsuseid ja lõpp oli päris emotsionaalne meil," jätkas ta.

Küll ei osanud Kullamäe öelda, kas temaga koos Kalev/TLÜ etteotsa tulnud Martin Müürsepp klubis jätkab või mitte. "Ma siiralt loodan seda. Klubi oli tegelikult ju heas seisus ning tabelis heal löögipositsioonil. See, kuidas nad omavahel nüüd asjad kokku lepivad, et kes on kes. Eks see selgub. Aga siiralt loodan, et meeskond päris laiali ei lagune ning kõik läheb edasi.

Eile trennis vabandasin meeste ees, et selline olukord on tekkinud. Minu eesmärgid treenerina seal, nii organisatoorses kui ka meeskondlikus mõttes olid ikkagi pikemaajalised. Kahjuks ei jõudnud ma kõiki ideid omanikule rääkida. Arvan, et ei jõudnud oma mõtetega isegi veerandi peale...

Meil oli meeskonna mänedžeri Oliver Lälliga väga selge nägemus, kuidas Kaleviga edasi minna, kuid minuga jääb see nüüd poolikuks. Siiski loodan, et neid mõtted, mida mõtlesime, jätkatakse. Lihtsalt ilma minuta."

Küll kinnitas Kullamäe, et peatreeneripisik on tal jätkuvalt sees ning kui võimalus peaks tekkima, haaraks ta sellest meelsasti kinni. Iseasi, küsimus on, millal.

"Hetkel on ikkagi täiesti tühi tunne hinges. Ainult tühjus ja kahjutunne, et nii läks. Ma olen nii hullult korvpalliusku inimene ning alati ala sees olnud. Esmalt mängijana, siis abitreenerina ning peatreenerina. Vahel paremini ning vahel halvemini, nagu töös ikka on. Vahel õnnestuvad asjad ning vahel mitte.