Jaapani õnnenumbrile panustav Tänak demonstreeris oma uut masinat 

Kõik kohapeale tulnud rallifännid said tutvust teha uue hooaja masinate ning nende disainiga. Lisaks hõigati välja uue hooaja numbrid. Kui valitsev maailmameister Sebastien Ogier stardib tšempionile kohaselt number 1 alt, siis teistel pilootidel on iga hooaja eel selles osas vabad käed.

"Jätsin numbri samaks, mis eelmisel aastal," sõnas Tänak. "Usun, et selles numbris on veidi maagiat. Jaapanis on tegemist õnnenumbriga ning sõidan ikkagi Jaapani autotootja masinaga."