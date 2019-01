Vittozzi tegi karjääri esimese kuldse duubli, Talihärm taaskord punktidel 

"Paris rasked tuuleolud olid, kõik lasid täna palju trahve. Kui jõudsin finišisse, siis olin kindel, et ei saa punkte, seega olen üllatunud. Arvasin, et kukkus palju hullemini välja nende trahvide ning sõidutunde osas. Sõita polnud kõige parem tunne ning lamades ei suutnud tuult lugeda," võttis Talihärm ETV otse-eetris oma võistluse kokku.

"Tänane lõppkoht kaalub [trahvid] üle. Arvestades, palju neid lasin, on lõpptulemus normaalne. Üllatavalt hea sõit oli ning täna ei tekinudki ühtegi rasket momenti. Tundub, et vorm hakkab vaikselt tulema. Kindlasti aitas veel kaasa oli see, et määrdemehed tegid head tööd," sõnas Tomingas.