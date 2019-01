Järjekordse kaotuse saanud Arsenal liigub selg ees Manchester Unitedile vastu 

Arsenal on nüüd Premier League´is kaotanud viimasest kuuest kohtumisest pooled. Tabelis hoitakse 41 silmaga 5. kohta, mis tähendab, et homme Tottenhamiga madistaval Manchester Unitedil on võimalus tõusta nendega ühele pulgale. West Ham on 31 punktiga 8. positsioonil.