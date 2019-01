Soome vutikoondise kapten tiimikaaslase vastuolulisest otsusest: saan temast osati aru, aga riigi esindamine on auasi 

Nimelt ei soostunud Riku Riski Katari reisimast, sest seal kasutatakse teistest riikides pärit orjatööjõudu. Probleeme on riigis teisigi.

Nüüd avaldas oma arvamust ka Soome koondise kapten Tim Sparv, kes ühest küljest tiimikaaslast mõistab. Teisalt usub ta, et meeskonna esindamine on suurem kui kõik muu.

"Tere kõigile! Tunnen, et tahan selle teema oma õlult maha saada," alustab Sparv Twitteri postitust.

"Meie, mängijad, oleme kursis, et selles riigis on nii mõnigi asi valesti. Homoseksuaalsus on illegaalne, 2022. aasta MMi korraldusõigusega on probleeme, välistööjõudu ei kohelda väärikalt ning sõnavabadust napib. Loomulikult me ei toeta seda.

Kiidan Riku Riskit tema tõekspidamiste ja julguse pärast. Oma otsusega pani ta meid kõiki Katari reisimise osas mõtlema. Ütlen ausalt, ma ei suudaks sellist otsust ilmselt teha. See ei tähenda, et mul oleks Rikust erinev arvamus. Aga loodan, et inimesed mõistavad, et Soome koondise esindamine tähendab mängijatele meeletult palju. Minu jaoks on see karjääris kõige tähtsam. On võimatu kirjeldada, mida tähendab kaptenipaela kandmine ja riigi esindamine, kutsele "ei" öelda oleks äärmiselt raske. Usun, et paljud tiimikaaslased nõustuvad minuga.

Vaadates sportlikku poolt, olen siin veedetud kaheksa päevaga tõsiselt rahul. Paljud noormängijad said oma esimese rahvuskoondise kogemuse, kuus meest tegid debüüdi. Esimene mäng on alati maagiline ning seda ei saa keegi ära võtta. Laager täitis oma eesmärki ja naaseme koju tundega, et oleme teinud sammu edasi.

Üritame ehitada võidukat meeskonda ja saavutada midagi sellist, mida Soome jalgpalli meeste koondis siiani pole suutnud. Olen rahul, et vaatamata kõigele ümbritsevale suutis meeskond hoida õiget fookust ja andsime endast väljakul parima. Olime siin, et mängida jalgpalli, tegemas oma tööd, saime sellega hakkama."