NII NAD ÜTLESID | Rallimaailma mõtted vahetult enne hooaja avapauku: kes üritavad positiivsust säilitada, kes kireb liialt vara? 

"Mullu oli kõik teisiti. Muidugi sõidame sama masinaga, aga tänavu on kõik palju rahulikum. Viimane aasta andis meeletu kogemuse. Tundsin end eelmisel hooajal kollanokana, sest sõitsin selle masinaga esimest korda," sõnas Toyota roolis teist hooaega alustav Ott Tänak Autosportile. "Muidugi on meil veel õppida, kuid usun, et suudame tiitli eest võidelda."

Alustame hooaega sama hea hoo pealt, kus mullu pooleli jäi, kuid proovime iga päev masinat veelgi paremaks saada," lisas Toyota pealik Tommi Mäkinen. "Tahame kaitsta meeskondliku tiitlit ning tšempioniks tulla ka individuaalarvestuses."

Citroen, keda pole viimastel aastatel eriline edu saatnud, sai oma leeri kuuekordse tšempioni Sebastien Ogier´. Ootused on mõistagi kõrged! "Me peame lõpuks võitma, selleks me siin oleme. See on meie kindel eesmärk ning vaadates meie sõitjate nimekirja, polegi mõtet vähemast mõelda," teatas tiimiboss Pierre Budar enesekindlalt.

"Esmamulje masinast on väga hea," sõnas Ogier. "Iga läbitud kilomeeter on kulla hinnaga. Oleme juba palju avastanud ja paremaks timminud. Kõige tähtsam on, et meil oleks masin, millega saaks tiitli eest võidelda. Nii et peame juba esimestest etappidest kiired olema."

Endale omaselt bravuurikas oli Hyundaid rooliv Thierry Neuville. "Loomulikult jahime tiitlit," kinnitas belglane. "Oleme meeskonnana veelgi paremaks saanud ja isu on suurem kui kunagi varem. Usun, et tänavu on mul võimalus tiimikaaslastelt rohkem abi saada. Just nagu Ogier´l eelmisel aastal, tänu sellele ta tegelikult meistriks tuligi."

Kõige keerulisemalt seisult läheb hooajale vastu M-Sport, kellel napib taas raha ning ilma jäädi ka Ogier´st. "Meil on endiselt masin, mis võitnud viimased kaks meistritiitlit. Meil on kaks head pilooti - Elfyn, kes võitis etapi ning tippu rühkiv Teemu. Kuigi Ogier lahkus, pole põhjust arvata, et me ei peaks suutma samal tasemel jätkata," säilitas tiimipealik Richard Millener positiivsuse.