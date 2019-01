Jürgen Klopi kuldsed sõnad: me pole tsirkuseartistid, meie ülesanne on tulemust teha 

"Ühest küljest ei kuulu see mäng kindlasti hooaja paremate sekka, kuid teisalt tegime kõige küpsema partii," sõnas Klopp, kelle jaoks oli kõige tähtsam kohustuslikud kolm punkti kätte saada.

"Me pole Roncalli tsirkusetuur. Me pole Harlem Globetrottersid. Meie ülesanne on tulemust teha," jätkas sakslane. "Heal päeval võivad jalgpallis kõik võita, keskpärasel päeval ei suuda paljud võita ning kehval päeval suudavad seda vähesed. Meil oli eile keeruline päev, sest Brighton mängis hästi."