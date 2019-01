Kindla võidu teeninud Kalev/Cramo tõusis Ühisliigas taas play-off´i kohale! 

Eesti meisterklubi jätkas heas rütmis ning kasvatas teise neljandikuga edu juba 19punktiliseks. Sellega oli kohtumise saatus sisuliselt otsustatud, teise poolaja alguses kasvatati edu korraks ka 25 silmale.

Kalevlased said seitsme kaotuse kõrvale kirja kuuenda võidu, millega tõusti taas play-off´i kohale, seitsmendale positsioonile. Lähikonkurentidest on Avtodoril kirjas viis võitu ja kuus kaotust, Nižni Novgorodi saldo on sama. Kuuendat kohta hoidev Peterburi Zenit on võitnud kuus ja kaotanud viis mängu.