19aastase norralase paljastus: dopinguproovidega saab liiga lihtsalt manipuleerida 

Umbes kolme nädala eest saabusid Guttormseni juurde dopingukütid, et võtta vereproove. Sportlane tegi seejärel aga katse. Kõigepealt sulges ta anuma, kuhu sisse proove kogutakse. Seejärel proovis ta seda avada ja kummalisel kombel aktsioon õnnestuski. Tegelikult peaks anum tavainimese käte vahel jääma suletuks.

Kogu protseduuri filmis salaja Guttormseni isa. "Nende avamine ei tohiks olla võimalik!" teatas sportlane VG vahendusel. "Kui esimese anuma avasin, mõtlesin, et tegin ise midagi valesti. Olen käinud antidopingu kursustel ja tean, et need ei tohiks avaneda. Proovisin ka teise ja kolmanda anumaga ja sain needki lahti."