Kuus mängu, kuus võitu! Solskjäri maagia jõudis ka Unitedi väravasuule 

United jätkab head seeriat, mis algas pärast endise peatreeneri Jose Mourinho vallandamist. Tema mantlipärija Ole Gunnar Solskjär on pukis olnud nüüd kuus mängu ja võitnud need kõik. Mourinhoga võideti viimasest kaheksast matšist kaks.

Solskjäri käe all on eriliselt särama löönud maailmameister Pogba, kes on viimases viies Premier League'i mängus löönud neli väravat ja jaganud sama palju resultatiivseid sööte. Rashford lõi aga esimest korda elus kolmandat liigamängu järjest värava.