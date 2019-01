TOHOH! Maailma kiireim mees on oma kuuma pruudiga eriti aeglane 

Viimased kolm aastat on Bolt üsna rahulikus tempos käinud kohtingutel Kasi Bennettiga. Viimati nähti neid koos Mehhikos.

32aastane endine kergejõustiklane on end tõestanud kõva sportlase ja peoloomana, aga naiste tandril on ta seni ootamatult aeglaseks jäänud. Paistab, et vaikselt hakkab temagi abielusadamasse tüürima!