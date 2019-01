Anett Kontaveit: võin rahule jääda, võit on võit ja veel nii kindla skooriga 

"Esimene mäng aasta esimesel slämmiturniiril - see on ikka natuke närviline. Üldiselt võin aga mänguga rahule jääda, sest võit on võit ja veel niisugse kindla skooriga," rääkis Kontaveit telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

Mängu üks võtmekohti tekkis esimeses setis seisul 2:2, kus Sorribes Tormol oli kolm murdepalli, kuid Kontaveit suutis need päästa ega kaotanud lõpuks ainsatki oma pallingugeimi. "Kindlasti oli see tähtis, et hoidsin oma servi ega andnud seda ära. See andis teatud kindlust ja vabadust juurde."