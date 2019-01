Elu parim otsus – rindade vähendamine! 

2009. aastal läks 17aastane Rumeenia tennisetalent arsti juurde, sest tema selg valutas ja väljakul oli raske liikuda. „Mu pere oli mures, aga mina naersin enne doktori juurde minemist. Pärast tundsin end tunduvalt kergemalt ja ka seljaprobleemid kadusid. See oli mu elu parim otsus. Olin sajaprotsendiliselt pühendunud ja tegin seda kõike tennise nimel,“ meenutab Halep eelmisel nädalal Guardianis ilmunud intervjuus.

Naiste spordis räägitakse harva nii isiklikel teemadel, kuid Halep ei jäta kunagi rindasid puudutavatele küsimustele vastamata. Mõnes mõttes sai ta just lõikuse tõttu kuulsaks, kuid hilisemate saavutustega tõestas oma sisu veelgi. Ta selgitab kunagise otsuste tagamaid ja julgustab konkurentegi avameelsemad olema. Tegelikult räägitakse, et Halepki oli omal ajal väga tagasihoidlik inimene, kuid operatsioon muutis teda kõvasti. See oli pöördeline moment mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt.

„Mõnikord nutsin, sest ei tahtnud üldse tenniseväljakule minna. Olin lihtsalt nii häbelik. Olin introvert, arvan, et olen tegelikult ka praegu,“ arutleb 27aastane rumeenlanna. Kui ajakirjanik talle vastu vaidleb, muudab ka maailma esireket oma meelt: „Tõsi, olen arenenud ja oskan nüüd loomulikumalt käituda.“

Mitte kusagilt tippu!

Rumeenias on Halep täielik iidol. Pigem vaesemapoolsest riigist on väga keeruline maailma tippu pürgida, eriti tennises, mis Halepi sõnul on tema kaasmaalaste jaoks väga hinnaline spordiala. Ta ise alustas harjutamisega nelja-aastaselt ja murdiski pärast otsustavat operatsiooni läbi. Karjääri jooksul on ta võitnud 28 miljonit USA dollarit (ümmarguselt 24,4 miljonit eurot), kuid lisaraha teenib Halep väga erinevate sponsorlepingute toel. Rumeenlaste õnneks pole nende täht kitsi, vaid toetab kodumaa noori tennisiste nõu, jõu ja varustusega, abikäe on ta ulatanud ka näiteks ühele tüdrukute hokitiimile.

Halepi sportlik seis pole viimasel ajal kuigi roosiline. Teda on seganud vigastused ja praegu pole ka kindlat treenerit. Augusti lõpus kaotas ta US Openi avaringis Kaia Kanepile ja polegi pärast seda enam võidurõõmu maitsenud. Homme hommikul lähevad Kanepi ja Halep uuesti vastamisi, seekord Austraalia lahtiste meistrivõistluste avaringis. Ajad on keerulised, kuid see rumeenlannat eriti ei morjenda, sest ta on ületanud kõik ootused.