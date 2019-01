Talisport Kahte Norra suusatajat turgutati kasvuhormooniga Ohtuleht.ee , täna, 16:36 Jaga:

Kristine Stavaas Skistad. Imago/Scanpix

Norra suusaliit teatas, et kahele andekale murdmaasuusatajale on aastate jooksul manustatud kasvuhormooni. Samal ajal märgitakse, et see tegevus polnud vastuolus antidopingureeglitega.