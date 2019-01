NUNNAD HOOS! Vatikani kehakultuursed usutegelased üritavad ajalugu teha ning riigi olümpiale viia 

„Olen nooruspõlvest saati pidanud jooksma. Minu jaoks on väga oluline olla selle tiimi liige. See on palju asju muutnud,“ rääkis ta. „Minusuguste jaoks on see hea võimalus. Itaaliasse tulevad paljud immigrandid ja kui sa saabud kellegi teise riiki, on neile tähtis näidata, et sa tahad olla hea inimene.“