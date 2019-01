HIIGLASLIKUD LUMEHANGED! Laskesuusatamise MK-etapp võib ära jääda 

Probleem tekkis pärast viimaste päevade tihedaid lumesadusid. Mitmel pool Alpides on laviiniohu tõttu liikumine takistatud. Ruhpoldingus asi nii hull ei ole, aga hoonete katustele kogunenud lumi segab korraldajaid olulisel määral.

"Loodame, et suudame turvalisuse tagada. Püüame teha kõik, et sportlasi ja pealtvaatajaid võõrustada," vahendas Bild Ruhpoldingu linnapea Claus Pichleri sõnu.

"Jumal tänatud, et ilmateade lubab järgmisteks päevadeks paremaid olusid. Kas sellest piisab, et võistlusi läbi viia, me veel ei tea," lisas ta.