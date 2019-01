Max Verstappenile määratud karistus osutus mõnusaks väljasõiduks 

Vormel E piloot Sam Bird avaldas aga portaali RaceFans vahendusel imestust, miks Verstappen nende etapile kohale toodi. "See on meie sarja jaoks pisut ebaõiglane, et vormel 1 staar tuuakse siia ühiskondlikult kasulikku tööd tegema. Siia tulemine ei tohiks olla karistuseks. Loodan, et talle tõesti meeldis meie sõitu vaadata ja ta jagab kiitvaid hinnanguid ka oma kolleegidele," rääkis Virgin Racingu piloot.