Talisport „Uus Johaug“ tarbis kasvuhormooni Lionel Messiga sarnasel põhjusel Toimetas Kaarel Täll , täna, 09:23 Jaga:

Lionel Messi läbis lapsena hormoonravikuuri. Reuters/Scanpix

Norra suusaliit avaldas omamoodi ebatavalise pressiteate, kus edastati, et kahele andekale murdmaasuusatajale on aastate jooksul manustatud kasvuhormooni. Samal ajal märgitakse, et see tegevus polnud vastuolus antidopingureeglitega, vahendas Norra rahvusringhääling.