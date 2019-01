Margus Hunt jääb tulevikust rääkides salapäraseks 

„Hooaeg ei lõppenud loodetud viisil, kuid tiimis on kõvasti võitlusvaimu ja liigutakse õigel teel. Aitäh, Indy, kahe aasta jooksul pakutud imeliste mälestuste eest. Vahet pole, mida tulevik toob, sel linnal on minu pere jaoks väga eriline koht,“ kirjutas Hunt sotsiaalmeedias. „Aitäh Irsay perekonnale ja härra Ballardile, et mind meeskonda tõid. Tänan ka treenerite tiimi, kes mind aitasid ja minusse uskusid, et saaksin olla võimalikult hea jalgpallur selle klubi jaoks.“