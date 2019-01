Fenomenaalse karjääriga maha saanud Rimo Hunt tegi tippspordiga lõpparve 

Mõeldi ja nuputati. Helistati vutiagent Harri Ojamaale, kes andis juhtnööre ning ütles, et kõigepealt on videot tarvis! Lõpuks aitas ta sellega ise. Siis hakkas Wilson oma tutvusi kasutama. Käidi Iisraelis. Seal pakutu ei sobinud. Seejärel olid laual juba mõned Ojamaa poolt leitud variandid.

Hunt kohtus klubi ninameestega uhkes Praha restoranis. Allkirjad olid lepingul juba peaaegu all, kui Rimo märkas, et kontrahti palganumbrid ei klappinud varem lubatuga. Hunt ja Wilson tõusid püsti ja kobisid lihtsalt minema. Tagasi hotelli jõudes möödus vaevalt 10 minutit, kui helises telefon ning ründeässa kutsuti Kasahstani klubi Kõzõlorda Kaisari laagrisse Türgisse.

„Oli tavaline, kui keegi sai 10 000 dollarit kuus,“ pajatas ta. „Kui räägime tippklubidest, siis 50 000-100 000 kuus polnud ka probleem. Kui võtta tase vs. palk, siis millest me räägime? See oli täiesti paigast ära.““