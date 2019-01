Tänak: rallide võitmine pole seekord ainukene eesmärk, tahame selgelt tiitli pärast võidelda 

"Kuna kahe hooaja vaheline paus oli suhteliselt lühike, siis selle aja jooksul on keeruline olnud midagi suurt ära teha," sõnas saarlane alustuseks. "Seega ideepoolest on kõik sama, mis eelmise aasta lõpus. Auto on sama ning tehnika on sama. Muidugi tööd on palju tehtud ning kuna võistlusi pole olnud, siis insenerid on saanud mõelda ja tööd teha uute arenduste nimel, aga need tulevad pigem aasta esimeses poole või aasta jooksul kasutusele."

Võrreldes eelmise hooajaga on selgelt muutunud aga üks asi. Kui mullu tuli M-Spordist Toyota leeri läinud Tänakul endal kohaneda uue autoga, siis tänavu on tal aastane kogemus juba vöö vahel. "Teisele hooajale samas meeskonnas vastu minna on ilmselgelt mugavam ning lihtsam. Kuna olukord on juba tuttav, autoga on varem sõidetud ning inimesed, kellega koos töötan, on samuti tuttavad. See kõik peaks aasta esimese ralli Monte Carlos meie jaoks lihtsamaks tegema," sõnas kärlakas.

Tänavuseks Monte Carlo ralliks ennustatakse tavapärasest krõbedamat ilma, kuid Tänaku sõnul ei muuda see suures plaanis midagi.

"Lihtsat Montet pole ma kunagi näinud. Olgu külm või soe, mägedes on alati lund, jääd, muda ja kõike muud ka. Selles mõttes midagi lihtsamat või keerulisemat ootama ei pea. Kindlasti mängib Monte oma olud kätte nagu alati ning tuleb osata neile lihtsalt reageerida. Jällegi, kuna oleme täna olukorras, kus oleme seal varem käinud ning tiim on kogenum, siis ehk suudame õigeid või vähemalt ligilähedasi otsuseid lihtsamini teha ning kompromissi leida," sõnas Tänak.

Tänavuse hooaja eel on autoralli karussellis ka palju ümberkorraldusi olnud. Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier liikus Citroeni leeri, kus teda hakkab abistama mullu Tänakuga samas tiimis sõitnud Esapekka Lappi. Lisaks on kuuel MM-rallil Hyndaiga kaarte segamas ka vanameister Sebastien Loeb.

Tänaku enda sõnul on kõige tähtsamaks märksõnaks Ogieri liikumine Citroeni leeri. "See on tema jaoks juba kolmas või neljas tiimivahetus. Siiamaani on ta igas meeskonnas suutnud tõestada, et kõikide autodega on võimalik maailmameistriks tulla. Loodam selle nüüd ümber lükata," vastas Tänak.

"Eelmised kaks aastat oleme olnud lähedal ning meil on olnud võimalus, kuid me pole seda ära kasutanud. Ka tänavu on meil võimalus olemas, aga et see ka ära kasutada... see saab olema väga keeruline. Kuna läheme uuele aastale vastu samas meeskonnas, siis on olukord meie jaoks lihtsam. Sebastien [Ogier] on uues meeskonnas ja uue autoga ehk tal peaks olema veidi keerulisem. Üritame seda olukorda ära kasutada, aga teame, et kui Citoren saab oma asjad korda, on nad kiired," jätkas Tänak.