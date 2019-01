Tennisekoondise peatreener: Kanepi valis Halepi vastu õige taktika, kahjuks läks mäng napilt teisele poole 

"Ei usu, et pikk mängupaus otsustavaks sai. Halepil oli samamoodi pikk paus seljataga," alustas Tamla ning lisas: "Teise seti mõned otsustavad punktid said määravaks."

"Ei tea, kas tuli väsimus. Telerivahendusel on seda raske öelda," jätkas Tamla ning lisas, et murdemoment tuli viimase seti kuuendas geimis. "3:2 seisul oli Kaia veel 40:0 ees, 30:0 pealt kutsus ta arsti väljakule. Me ju ei tea, kui palju see vill teda segas. Aga kui on nii pingeline mäng ja pead näitama oma parimat tennist, siis selline väikene asi võib hakata vaimselt mõjutama. See kindlasti segab, paarist protsendist piisab."