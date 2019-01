FOTO | KÄSIKIIMLUSE MEISTRIKLASS: Eesti koondise peatse vastase jalgpallur onaneeris purjuspäi tänaval 

Videosalvestus näitas, et klubijalgpalli Oxford Unitedis mängiv 22aastane noormees tegi käsikiimlemist koos ühe sõbraga. Klipp hakkas sotsiaalmeedias kiirelt oma elu elama ning Whyte'i koduklubi teatas, et tegeleb juhtumi käsitlemisega, vahendas ajaleht Daily Mail.

Põhja-Iiri koondise peatreener Michael O'Neill on juhtumist selgelt häiritud. Just tema käe all tegi Whyte eelmise aasta 11. septembril koondisedebüüdi. "Gavini videol nähtav tegevus on vastuvõetamatu ja kaugel allpool standardit, mida ootame Põhja-Iiri koondlslastelt. Tean, et Oxford United tegeleb mehe distsiplinaarküsimusega ning sama teeb ka maa jalgpalliliit," ütles O'Neill.