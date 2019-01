Filmistaariks kehastuv Tänak: ilmselgelt pole mu karjäär just kõige igavam olnud 

"Ega ma isegi täpselt tea, mis sealt kokku tuleb," tunnistab saarlane ausalt. "Meeskond on materjali kogunud igatahes rohkem kui aasta ning üldiselt on üritatud iga väiksem või suurem asi minu ajaloost ikkagi üles otsida. Kuidas see kõik algas ning kuidas on olnud."

Samal teemal WRC Tänak: rallide võitmine pole seekord ainukene eesmärk, tahame selgelt tiitli pärast võidelda "Ilmselget pole mu karjäär just kõige igavam olnud. Selliseid üles-alla ja vasakule-paremale hetki on päris palju. Arvan, et natukene kopeerib see film ka meie eelmist, 2018. aastast. Et oli häid kohti, kuid pikalt ka halbu kohti. Eks ma ise ka ootan, et mis siit välja tuleb ning mis lugusid minust räägitakse. Materjali on omajagu, sest isegi enne minu WRC-karjääri on seda action'it omajagu olnud."

Küll tunnistas Tänak, et filmi tegemisel ta ennast kuidagi tagasi ei hoidnud vaid oli mina ise. "Ega ma selle kaamera pärast väga palju viisakam ei olnud," sõnas ta ausalt. "Filmi eesmärk oli ikkagi, et see jääk nii, nagu tegelikult elu on. Mingit näitlemist pole. Alguses kindlasti häiris see mind, kuna ma pole suur kaamera fänn ning oli ka kohtu, kus pidin nad [kaamerameeskonna] ära saatma, kuna see segas mu tööd."

Lõpuks olevat filmimehed nii osavaks läinud, et Tänak ei saanud kohati arugi, et nad samas ruumis viibisid. "Tihtipeale ei teadnudki, et kaamerad meiega koos on. Meie tegime omi asju ning nemad omi. Nagu kärbes seinal, nagu nad ise ennast nimetasid. Aga eesmärk oligi näidata, kuidas elu tegelikult käib."

Arusaadavalt läks alguses ka aega, et Toyota meeskond ning Tänakut ümbritsevad inimesed filmimeeskonda tundma õpiks.

"Alguses võttis vähe rohkem aega, et neid WRC perekonnale tutvustada. Kõik ei taha rääkida lugusid otse kaamerasse, kui teavad, et see läheb kohe kusagile meediasse üles. See võttis kindlasti natukene aega, aga lõpuks suutsid nad piisavalt hästi sisse sulanduda. Lugusid tuleb kõigilt, kellega ma üldse elus kunagi olen koos töötanud. Selle töö tegid nad ise ära, et inimeste usaldus võita ning siis lood kätte saada," sõnas Tänak.