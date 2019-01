KÕVA! Eesti meistriliiga parim jalgpallur siirdus Ungarisse 

“Olen veetnud Floras kokku kaheksa hooaega ning tulnud selle aja jooksul klubiga neljakordseks Eesti meistriks. Oleme koos võitnud ja kaotanud, aga mis peamine, Flora on alati üks pere. Olen õnnelik, et saan astuda järgmise sammu ja uues keskkonnas end proovile panna. Suur tänu kõikidele treeneritele, meeskonnakaaslastele, klubi töötajatele ja fännidele, soovin teile palju edu! Flora on ja jääb minu pereks,” lausus Zaka.