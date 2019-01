Jalgpall Tosina aasta eest surmasuus olnud vutilegend Petr Cech riputab suvel putsad varna Toimetas Ville Arike , täna, 19:45 Jaga:

Petr Cech 2017. aastal Inglismaa karikaga. PA Images / Scanpix

Legendaarne tšehhi väravavaht Petr Cech (36) teatas täna, et riputab pärast hooaja lõppu jalgpalliputsad varna. Mehel on seljataga võimas karjäär, mis on seda imeteldavam, et 2006. aastal oli ta sõna otseses mõttes surmasuus.