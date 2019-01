VIDEO | Lapse pärast kohut käiv tennisist Viktoria Azarenka puhkes pressikonverentsil nutma 

Azarenka kaotas avaringis sakslannale Laura Siegemundile 7:6, 4:6, 2:6. "Olen palju läbi elanud ja vahel mõtlen, miks see kõik peab minuga juhtuma. Aga arvan, et see teeb mu tugevamaks. Usun, et ajan õiget asja ja töötan kõvasti, et just nii läheks. Vahel vajan vaid veidi aega, kannatust ja tuge. Vaat nii," rääkis Azarenka pressikonverentsil läbi pisarate.