Martin Reim Eesti ja Islandi väravateta viigist: mäng polnud ideaalne, aga kindlasti parem kui võidumäng Soome üle 

Koondise treeninglaagris Kataris oli kaasas kuus debütanti. Kuidas Reim nende esitustega rahule jäi? "Ma eraldi nimesid esile ei tooks," paotas Reim. "Kõik näitasid oma suhtumisega end positiivsest küljest, aga kindlasti mõnel mängijal on kvaliteedi osas rohkem vaja juurde panna, kui teisel. Mõni võib ka valikmängudes koosseisu kuuluda, kvaliteeti ja oskuseid on piisavalt.

Laagriga olen väga rahul. Me ei mõelnud ainult mängudele, vaid saime peaaegu iga päev kaks treeningut. Tavaliselt on koondises treeninguid vähe, sest peab kogu aeg mõtlema, et mehed oleks klubimängudest puhanud ja mänguks jõudu täis. Saime harjutada liikumisi ja põhimõtteid ja anda mängijatele palju näpunäiteid."