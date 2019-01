Eesti jalgpallikoondise bussijuht Mati: oma koondist on parem sõidutada kui maailmastaare 

Kui Eestisse saabuvatel jalgpalluritel või meie oma meestel-naistel on tarvis koondisega ringi sõita, on alati abiks Mati Koovit. Mõned kuud tagasi sõitis ta Tallinnas mitme tüdrukute U17 ja poiste U19 valikturniiri mängiva võistkonnaga, oktoobris oli ametis ka seoses Eesti–Ungari mänguga, kuigi mitte selles rollis, mida mees ise oleks tahtnud. „Oleksin tahtnud meie oma mehi sõidutada, aga pandi hoopis bossi Mercedesega presidenti vedama,“ meenutab Koovit, kes on saanud aastate jooksul sõidutada õige mitut huvitavat tegelast.

„Kui vaja, jooksed ka platsile!“

Bussijuhina töötamise ajast on Koovitil meenutada palju toredaid lugusid. Vutimeestega sõitmisest on tema jaoks üks eredamaid mälestusi 2008. aasta kurikuulus Balti turniir Lätis.

„Mängus Lätiga Riias istusin lätlaste poolel ja karjusin neid üle,“ räägib Koovit. „Mart Poom ütles pärast, et mind oli väga hästi sealt kosta!“

Turniiri teine mäng Jurmalas Leeduga kulges tuliselt, kui kohtumise järel läksid nii Eesti kui ka Leedu fännid kohalike turvatöötajatega kaklema. Koovit räägib, et madinat oli omajagu ja see meenutas neid konflikte, mida sageli peetakse suuremates jalgpalliriikides.

„Pärast mängu tegin oma bussis katuseluugi lahti ja sealt vaatasin,“ meenutab Koovit. „Kivid lendasid ja lasud kõlasid, kõik karjusid. Karm asi, raisk,“ nendib ta. Samalt Balti turniirilt on Koovitil aga meeles ka toredam vahejuhtum, kui teel Lätti tehti Eesti koondisega söögipaus enne Ikla piiripunkti. Koondise toonane arst Gunnar Männik ei tahtnud kuuldagi sellest, et meie mehi korduvalt sõidutanud bussijuht omapäi sööb. „Gunnar ütles, et sa tuled meiega koos, oled meeskonna liige. Küsisin seepeale, mis see tähendab: kas pean platsile ka jooksma? Gunnar vastas, et kui vaja, siis paned särgi selga ja jooksed ka platsile!“

Aastaid meie meeste A-koondisega sõitnud kogenud bussijuht on siiani justkui osa meeskonnast, sest on jõudnud nii mängijate kui ka taustajõududega hästi tuttavaks saada. Koovit räägib, kuidas vana kooli mehed Ragnar Klavan ja Konstantin Vassiljev alati teda kättpidi teretavad. Sama teevad ka koondise treenerid, kellega linna peal kokku saades juttu puhutakse. Kooviti sõnul teevad kõrvalseisjad sellises olukorras sageli suured silmad ja imestavad, kuidas Mati nii tähtsaid mehi tunneb, aga sellele on tal vastus olemas: „Ma ju sõidutan neid!“